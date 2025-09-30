Новосибирец отделался условным сроком за наезд на пешехода

Подсудимый полностью признал вину, выразил искреннее раскаяние, а сам потерпевший попросил суд проявить снисхождение.

Карасукский районный суд Новосибирской области вынес приговор Виктору Чибисову, признав его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем тяжкий вред здоровью пешехода. Информация об этом появилась в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

Установлено, что утром 13 марта 2025 года Чибисов за рулём автомобиля «Лада Гранта» выехал на улицу Осеннюю и ехал к улице Терешковой. Видимость была крайне ограниченной: боковые стёкла машины покрывал ледяной налёт, а лобовое — лишь частично оттаяло. Из-за этого водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, съехал на обочину и сбил пешехода, шедшего по краю дороги.

После наезда Чибисов не остановился, а скрылся с места ДТП. Пострадавший получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый полностью признал вину, выразил искреннее раскаяние, а сам потерпевший попросил суд проявить снисхождение и не назначать строгое наказание. В итоге служители Фемиды назначили Чибисову 3 года лишения свободы условно. Кроме того, его лишили прав на 2,5 года и обязали выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

