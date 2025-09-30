82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 22:43
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 22:43
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
сегодня 17:25
общество

Новосибирцы активно бронируют отели на ноябрьские праздники

Фото: unsplash.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Первое место по количеству бронирований занимает Краснодарский край.

Жители Новосибирска активно готовятся к ноябрьским праздникам, о чем свидетельствует двукратное увеличение количества ранних бронирований отелей и апартаментов по сравнению с прошлым годом, согласно данным Яндекс Путешествий. Наиболее популярными направлениями для путешествий среди новосибирцев остаются российские регионы, которые составляют 64% от всех бронирований.

Первое место по количеству бронирований занимает Краснодарский край, куда приходится 26% всех запросов на российское жилье. В пятерку лидеров также вошли Москва и Подмосковье (13%), Республика Алтай (12%), Санкт-Петербург (11,5%) и Новосибирская область (11%). В Новосибирске туристы предпочитают останавливаться в отелях и апартаментах.

В этом году новосибирцы все чаще выбирают для отдыха в ноябре именно Санкт-Петербург и Москву, где доля бронирований возросла на 8% и 6% соответственно. Несмотря на 11% снижение бронирований внутри Новосибирской области, регион по-прежнему остается в топ-5 популярных мест для путешествий среди местных жителей.

Что касается зарубежных направлений, то новосибирцы предпочитают отдых в Таиланде (37% забронированных отелей), Китае (9,4%) и Турции (9,3%).

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирцев ждёт 12-дневный отдых в новогодние праздники.

#отдых #Новосибирская область #ноябрь
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Элина Тихая
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.