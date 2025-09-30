Пляжный футбол возвращается в Новосибирскую область после четырехлетнего перерыва

В Новосибирской области состоялось знаковое событие — возрождение пляжного футбола после четырехлетнего перерыва.

27 сентября 2025 года в столице Сибири была торжественно открыта новая специализированная площадка на стадионе спортивной школы по футболу, где состоялся товарищеский матч между командами организаторов и студентов Новосибирского училища олимпийского резерва.

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной организаторов, победный мяч в которой забил Алексей Коротин, член комитета разновидностей футбола Новосибирской областной федерации футбола. Особую значимость событию придало участие в матче чемпиона мира 2013 года в составе сборной России, уроженца Искитима Анатолия Перемитина.

Новое игровое поле размером 37×28 метров было оборудовано при непосредственном участии арбитра ФИФА и вице-президента областной федерации футбола Алексея Лунева, а также при организационной поддержке директора спортивной школы Сергея Ефимова.

Президент Новосибирской областной федерации футбола Артем Роговский подчеркнул, что возрождение пляжного футбола было одной из его ключевых задач. Он выразил уверенность, что новая площадка будет востребована как взрослыми спортсменами, так и детьми, и отметил особый вклад Алексея Лунева в развитие этого направления.

История пляжного футбола в регионе насчитывает уже 20 лет — первый чемпионат области прошел в 2006 году благодаря энтузиазму Виктора Ладыгина. На протяжении 15 лет этот вид спорта активно развивался в Новосибирске, был создан даже международный турнир с участием команд из Казахстана и Белоруссии. Однако в 2021 году с уходом из жизни основателя клуба «Джокер» Дмитрия Жерноклева развитие пляжного футбола в регионе приостановилось.

Возрождение популярного вида спорта стало возможным благодаря совместным усилиям энтузиастов и федерации футбола, открывая новую страницу в истории сибирского пляжного футбола.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Новосибирска достраивают футбольное поле.