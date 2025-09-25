82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 19:39
пробки
5/10
погода
+21.3°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
82.76% -1.2
сегодня
25 сентября, 19:39
пробки
5/10
погода
+21.3°C
курсы валют
usd 83.99 | eur 98.60
сегодня 18:58
общество

В Советском районе Новосибирска достраивают футбольное поле

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева
Подпишитесь на Telegram-канал

В Советском районе на улице Часовой завершается строительство футбольного поля.

Об этом сообщает в своем официальном телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Уже перенесены сети и опоры освещения, подключены коммуникации, установлены фундаменты. Смонтированы мачты освещения, идёт монтаж модульных зданий и укладка плитки.

Поле оборудуют трибунами на 149 мест, включая зоны для маломобильных горожан, и всеми необходимыми помещениями.

Когда появляются современные спортивные площадки, растёт интерес к занятиям, увеличивается набор в секции. А значит, больше детей и взрослых выбирают спорт и активный образ жизни.

Ранее Сиб.фм писал о том, что мэр Новосибирска Кудрявцев рассказал о работе в Хилокском микрорайоне города.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.