В Советском районе Новосибирска достраивают футбольное поле

В Советском районе на улице Часовой завершается строительство футбольного поля.

Об этом сообщает в своем официальном телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Уже перенесены сети и опоры освещения, подключены коммуникации, установлены фундаменты. Смонтированы мачты освещения, идёт монтаж модульных зданий и укладка плитки.

Поле оборудуют трибунами на 149 мест, включая зоны для маломобильных горожан, и всеми необходимыми помещениями.

Когда появляются современные спортивные площадки, растёт интерес к занятиям, увеличивается набор в секции. А значит, больше детей и взрослых выбирают спорт и активный образ жизни.

Ранее Сиб.фм писал о том, что мэр Новосибирска Кудрявцев рассказал о работе в Хилокском микрорайоне города.