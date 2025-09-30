82.76% -1.2
сегодня
01 октября, 01:07
пробки
0/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
вчера 21:56
общество

Политолог объяснил возможную отставку спецпосланника США

Изображение сгенерировано нейросетью "Кандинский"
Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф может в ближайшее время покинуть свой пост из-за недовольства президента Дональда Трампа.

Как сообщает News.ru, политолог-американист Павел Дубравский считает, что причиной стали провалы дипломата в урегулировании палестинского конфликта.

Эксперт пояснил, что Трамп не терпит поражений и, вероятно, хочет переложить ответственность за неудачи в переговорах с ХАМАС именно на Уиткоффа. По мнению Дубравского, это может быть тактическим ходом, чтобы «списать» ошибки на конкретного исполнителя. Впрочем, даже в случае отставки с текущего поста, Уиткофф может получить новое назначение, например, официально стать переговорщиком по России, закрепив свой неформальный статус.

Валерия Ким
Журналист

