вчера 21:30
общество

Прилепин дал прогноз по срокам окончания СВО

BFM.Новосибирск
Писатель и общественный деятель Захар Прилепин считает, что не стоит ожидать скорого завершения специальной военной операции.

В своем комментарии для Pravda-nn.ru, о котором пишет МК.ru, он призвал россиян не рассчитывать на «чудо» и готовиться к продолжительной работе на благо страны.

По мнению Прилепина, победа России будет достигаться в новых реалиях многополярного мира. Он подчеркнул важность укрепления союзов с новыми партнерами, такими как Китай, Индия, КНДР, а также странами Африки и Латинской Америки. Именно это сотрудничество, по его словам, станет основой для достижения поставленных целей.

Прилепин также отметил циклический характер отношений между Россией и Украиной, намекая на историческую предопределенность текущего конфликта.

Валерия Ким
Журналист

