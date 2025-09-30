82.76% -1.2
82.76% -1.2
общество

Прямые рейсы из Новосибирска в Гоа возобновляются с октября

Фото: Сиб.фм
С 1 октября, возобновляется прямое авиасообщение между Новосибирском и Гоа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

Рейсы будут выполняться компанией «Аэрофлот» из аэропорта Толмачёво три раза в неделю – по понедельникам, четвергам и пятницам. Это единственный прямой регулярный рейс, соединяющий Новосибирск с Индией.

Как заявил министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Анатолий Костылевский, аэропорт Толмачёво служит одним из лучших примеров формирования и развития регионального хаба в нашей стране за последние 15-20 лет. Шаги по его развитию уже продемонстрировали свою эффективность – в 2023 и 2024 году услугами аэропорта воспользовалось более 9 миллионов пассажиров. Значительный пассажиропоток привлекает крупных авиаперевозчиков, которые открывают новые маршруты.

Заместитель министра экономического развития НСО Анна Винникова отметила, что ввод в эксплуатацию регулярных прямых рейсов в Гоа укрепит сотрудничество между Россией и Индией, особенно на фоне растущего в последнее время числа индийских туристов в России. Она выразила уверенность, что расширение авиасообщения между двумя государствами, развитие культурного обмена и организация совместных отраслевых мероприятий послужат дополнительным стимулом для увеличения взаимного турпотока.

Прямые перелеты в Гоа также будут доступны из Москвы и Екатеринбурга.

0
Наталья Шлюшинская
журналист

