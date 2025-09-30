82.76% -1.2
Россиянам предлагают стать бомжом за 200 тысяч рублей

В Тюменской области набирает популярность новый вид экстремального развлечения для состоятельных россиян — «бомж-туры».

За 200 тысяч рублей участникам предлагают на время полностью погрузиться в жизнь человека без определенного места жительства, пишет Сiбдепо.ru.

Программа тура включает поиск еды и одежды в мусорных контейнерах, ночевки на улице и общение с настоящими бездомными. Для создания максимального эффекта присутствия организаторы привлекают актеров, однако все остальные элементы выживания — подлинные. По данным URA.RU, необычным предложением уже заинтересовались несколько чиновников из Тюмени и ХМАО.

Каждый участник подписывает договор о неразглашении деталей своего опыта. Официальная цель этого социального эксперимента — борьба с коррупцией. Организаторы считают, что, показав независимость от материальных благ, они смогут повлиять на мировоззрение элиты.

Валерия Ким
Журналист

