сегодня
30 сентября, 22:43
сегодня 21:17
экономика

Россиянам рекордно повысят минимальную зарплату

Правительство анонсировало беспрецедентное повышение минимального размера оплаты труда — с января он вырастет более чем на 20%, достигнув 27 093 рублей.

По словам премьера Михаила Мишустина, которые приводит МК.ru, эта мера затронет 4,5 миллиона россиян и направлена на борьбу с бедностью.

Однако эксперты видят в этом решении и другую сторону. Увеличение МРОТ автоматически повышает налоговые отчисления и страховые взносы, что выгодно для бюджета. В то же время для малого и среднего бизнеса, особенно в регионах, такая нагрузка может оказаться непосильной. Это создает риски ухода компаний в тень, сокращения рабочих мест и использования «серых» зарплатных схем.

Экономисты отмечают, что, хотя индексация частично компенсирует инфляцию, она не решает проблему разрыва между МРОТ и реальным прожиточным минимумом. Кроме того, к «минималке» привязаны многие социальные выплаты — больничные, отпускные, пособия, которые также вырастут.

