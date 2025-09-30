Самолет из Новосибирска экстренно сел в Перми из-за угрозы взрыва

Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми.

Причиной стало анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту, передает Сiбдепо.ru со ссылкой на ТАСС.

Спустя примерно два часа после вылета экипаж подал сигнал тревоги, находясь в воздушном пространстве над Пермским краем. Командир воздушного судна принял решение прервать полет и немедленно направил лайнер в ближайший аэропорт для проведения необходимых проверок службами безопасности.

По данным авиакомпании, сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве оказалось ложным. После проверки самолета и пассажиров рейс продолжил свой путь в Москву. На земле были задействованы все экстренные службы.