82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 22:43
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
82.76% -1.2
сегодня
30 сентября, 22:43
пробки
1/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
сегодня 20:51
проиcшествия

Самолет из Новосибирска экстренно сел в Перми из-за угрозы взрыва

Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми.

Причиной стало анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту, передает Сiбдепо.ru со ссылкой на ТАСС.

Спустя примерно два часа после вылета экипаж подал сигнал тревоги, находясь в воздушном пространстве над Пермским краем. Командир воздушного судна принял решение прервать полет и немедленно направил лайнер в ближайший аэропорт для проведения необходимых проверок службами безопасности.

По данным авиакомпании, сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве оказалось ложным. После проверки самолета и пассажиров рейс продолжил свой путь в Москву. На земле были задействованы все экстренные службы.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.