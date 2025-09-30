Социологи Новосибирска предупредили о кризисе из-за маркировки звонков

Введение обязательной маркировки телефонных звонков с 1 сентября 2025 года поставило под угрозу существование отрасли социологических исследований по всей России, в том числе и в Новосибирске.

Согласно данным издания Infopro54, новые тарифы операторов связи привели к резкому удорожанию проведения телефонных опросов, что уже вызвало закрытие 18 колл-центров в различных регионах страны.

Как следует из обращения Ассоциации исследовательских компаний «Группа 7/89», из-за новых платежей и штрафов, вводимых сотовыми операторами со ссылкой на закон № 41-ФЗ, телефонные опросы стали экономически невыгодными. В заявлении ассоциации подчеркивается, что под угрозой оказалась целая отрасль с десятками тысяч сотрудников.

Исполнительный директор новосибирского ЦМИ «Инфоскан» Павел Смелов подтвердил критическую ситуацию, сложившуюся для всех российских CATI-центров, специализирующихся на социологических опросах. По его словам, если ранее компании оплачивали только фактическое время связи, то теперь операторы взимают около 50 копеек за каждую попытку звонка независимо от её результата.

Особую проблему представляет методология проведения опросов, требующая тысяч звонков для получения одной заполненной анкеты, поскольку 9 из 10 респондентов отказываются от беседы. По расчетам специалистов, новые тарифы увеличивают себестоимость работы в 5-20 раз, что делает проведение исследований экономически невозможным.

Представители социологических компаний направили обращения операторам связи, в ФАС, а также в аппарат президента России и председателю партии «Единая Россия» с просьбой о пересмотре тарифной политики или предоставлении отсрочки. Социологи подчеркивают важность телефонных опросов для анализа социальных процессов и оценки эффективности работы государственных институтов.

