Юрист Карякин рассказал новосибирским водителям о новых штрафах с 1 октября

С октября для водителей транспортных средств наиболее значимым событием станет фотофиксация камерами на дорогах отсутствия полиса ОСАГО у водителя и – как следствие – выписанный автоматически штраф. Ранее наказать за данное правонарушение могли исключительно инспекторы ДПС.

Мы обратились за комментарием к Демьяну Карякину, юристу правозащитного центра «Алмаз Новосибирск», и вот что рассказал он читателям Сиб.фм:

- Первоначально это нововведение предполагалось запустить в тестовом режиме, однако от тестов, по всей видимости, решили отказаться.

Одной из причин, послуживших основанием для введения новшества, стала, предположительно, назревшая потребность в ужесточении законодательства в сфере обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств. Так, слишком часто на практике мы сталкиваемся с ситуациями, когда виновник аварии с отсутствующей у него страховкой ОСАГО, не имеющий зарегистрированных на нём объектов имущества, неработающий или работающий неофициально, уходит от гражданско-правовой имущественной ответственности, а пострадавший в ДТП в лучшем случае остаётся с повреждённым автомобилем и без денег, а в худшем – ещё и лечится за свой счёт в ситуации, когда его здоровью был причинён вред.

С другой стороны, как в случае с фотофиксацией не пристёгнутых ремнями безопасности водителей, первое время, скорее всего, будут иметь место ошибочные штрафы для водителей, имеющих ОСАГО и, к примеру, купивших или обновивших страховку в день получения штрафа, а в базе просто не успели обновиться данные. Вследствие этого возникнет повышенная нагрузка на суды из-за множественных обжалований ошибочных штрафов, и будет необходимо дождаться формирования устоявшейся судебной практики.

Новый штраф за отсутствие ОСАГО, даже если он вынесен в результате попадания на камеру, можно обжаловать в общем порядке, предусмотренном законодательством при обжаловании штрафов, вынесенных путём фотофиксации нарушения.

Предполагаю, что в скором времени законодатель увеличит и размер штрафа за первичную фиксацию отсутствия у водителя полиса ОСАГО. Сейчас он, согласно ст. 12.37 КоАП РФ, составляет 800 рублей за первичное нарушение и от 3000 до 5000 рублей – за повторное нарушение.

Налицо продолжающаяся тенденция увеличения имущественной ответственности водителей. Причиной служит повышающийся дефицит государственного бюджета и необходимость привлечения новых средств в него, а отсутствие полиса ОСАГО в нашей стране – ситуация часто встречающаяся.

СПРАВКА

По оценкам специалистов, в России около 5-6 млн водителей управляют автомобилями без обязательного страхования гражданской ответственности. До 20% автомобилистов не покупают полис ОСАГО либо ездят с поддельными полисами. Только за 2024 год инспекторы ДПС выявили и «в ручном режиме» оштрафовали на дорогах страны более 1,8 млн водителей, ездящих без действующего полиса ОСАГО.

