Стало известно, как изменится жизнь новосибирцев с 1 октября

Каждый месяц приносит нашим согражданам законодательные новации. Одни из них откровенно радуют, другие в чём-то осложняют быт, но все они так или иначе влияют на качество нашей жизни. Мы рассмотрим лишь основные нововведения, вступающие в силу во втором осеннем месяце.

Повышение зарплат и пенсий

С 1 октября 2025 года увеличатся на 7,6% денежные оклады отдельных категорий работников федеральных медицинских, научных, образовательных, культурных и социальных учреждений, а также архивов и государственных органов. Корректировка пройдёт путём увеличения базовых ставок и применения повышающих коэффициентов к тарифам. При этом индексация не распространится на региональные и муниципальные организации: решение по их зарплатам по-прежнему остаётся в компетенции местных властей.

На те же 7,6% будут проиндексированы оклады военнослужащих по контракту и призыву, сотрудников МВД, нацгвардии, таможни, федеральной противопожарной службы, органов исполнения наказаний, а также гражданского персонала воинских частей и организаций с военной службой.

Увеличение пенсий военнослужащих охватит все категории получателей: от уволенных по выслуге – до членов семей погибших.

Из аналогового – в цифровой

Стартует поэтапное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс. Эта новая форма национальной валюты будет применяться для перечисления ряда федеральных социальных выплат: семьям с детьми, беременным женщинам, малообеспеченным гражданам, людям с инвалидностью и пенсионерам. Окончательный перечень пособий, которые будут выдаваться в цифровом рубле, пока находится в стадии утверждения.

Цифровой рубль — это деньги Центробанка, которые можно хранить на специальном электронном кошельке. Их можно перевести в обычные рубли и снять через банкомат, использовать для платежей или покупок. Однако деньги с такого счёта нельзя будет перевести за границу либо использовать в серых схемах – они работают исключительно внутри официальной системы.

Участвовать в проекте можно только по желанию: для этого потребуется подать соответствующее заявление в банк и открыть специальный цифровой кошелёк. Если же человек не захочет получать выплаты подобным способом, деньги будут перечислены на счёт в банке или выданы наличными. Пока же, согласно опросу SuperJob, три четверти россиян получать зарплату в цифровых рублях не готовы.

Увеличение лимита по страхованию вкладов

С 30 октября 2025 года лимит страхового покрытия по вкладам вырастет вдвое – за счёт долгосрочных безотзывных депозитных сертификатов, лимит по которым увеличится до 2,8 млн рублей. Новшество даст вкладчикам возможность получать страховую защиту общей суммой до 4,2 млн рублей: 1,4 миллиона – по обычным вкладам и 2,8 миллиона – по сертификатам. Это должно повысить доверие граждан к банковской системе и стимулировать их вкладывать средства на длительный срок.

Пообщаемся с государством?

С 1 октября пенсионеры смогут подтверждать свой льготный статус QR-кодом. Это дополнит давно привычный способ – с помощью бумажного свидетельства, когда пожилые люди вынуждены собирать дополнительные документы. Для электронного взаимодействия потребуется регистрация личного кабинета на портале «Госуслуги». Двухмерный штриховой код будет содержать основные сведения о пенсионере. В дальнейшем список документов, доступных в виде QR-кодов, предполагается расширить.

Изменятся и правила общения с Федеральной налоговой службой. Теперь для подачи деклараций, заявлений, жалоб и уточнений больше не потребуется использовать специализированные приложения или личные визиты в офис ФНС. Основными каналами связи станут личный кабинет налогоплательщика, платформа обратной связи на «Госуслугах» и электронные сервисы ФНС. Это позволит ускорить обработку документов, снизить ошибки и сделать контроль со стороны налоговой службы более прозрачным и удобным для пользователей.

Ипотека через региональные МФО

С 22 октября микрофинансовые организации, созданные субъектами РФ, получат право выдавать ипотечные кредиты. Это новшество касается небольших займов, однако для многих семей оно станет реальным шансом купить жильё. Подобные займы особенно востребованы в малых городах и сельских районах, где работает ограниченное количество банков. В качестве залога будет выступать приобретаемая недвижимость, а Банк России будет осуществлять контроль за деятельностью МФО и публиковать реестр разрешённых организаций.

Нововведение весьма привлекательно для регионального бюджета. Процентные доходы от выданных кредитов станут поступать в государственные МФО и смогут оставаться внутри региона. Госбюджет получит дополнительный доход, а контроль за расходами становится прозрачнее.

Маркировочное поле расширяется

С 1 октября увеличится сфера действия системы «Честный знак». Теперь обязательной маркировке подлежат строительные материалы: цемент, бетон и гипс. Кроме того, производители и импортеры будут обязаны наносить коды на уходовую косметику, кремы для рук и лица, губные помады и блески, средства для полости рта, зубные пасты и ополаскиватели. Это станет очередным шагом к прозрачности рынка и борьбе с подделками, наносящими ущерб экономике и потребителям.

От таксистов до автовладельцев

С начала месяца изменится список марок автомобилей, разрешённых для использования в такси. Отныне таксисты будут обязаны работать на машинах с высоким уровнем локализации или произведённых заводами, заключившими специальный инвестиционный контракт с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го. Подобным образом государство стимулирует использование отечественных машин и расширяет рынок для российского автопрома.

В то же время автомобилисты с машинами мощностью от 160 лошадиных сил будут оплачивать утильсбор по ставке для коммерческих дилеров-импортеров, которая в сотни раз выше существующей.

Чтобы малый бизнес выживал

С 1 октября 2025 года стартует пилотный механизм кредитных каникул. Это позволит самозанятым, индивидуальным предпринимателям и компаниям сферы МСБ приостановить выплаты по кредитам и займам на срок до шести месяцев. На период кредитных каникул заёмщик освобождается от платежей по основному долгу, однако проценты продолжают начисляться. Во время льготного периода кредитор не вправе требовать досрочного погашения обязательств, расторгать договор, взыскивать залоговое имущество или предъявлять требования к поручителям. Для малого и среднего бизнеса это один из способов сохранить рабочие места и возможность пережить сложный период.

Для получения льготы необходимо соблюсти ряд условий, в том числе: кредит не должен превышать установленный государством лимит (10 млн рублей для самозанятых это, 60 млн – для микропредприятий , 400 млн – для малых предприятий и один миллиард рублей – для среднего бизнеса), кредитный договор заключён не раньше 1 марта 2024 года, компания не должна быть банкротом или находиться в процессе банкротства, реорганизации или ликвидации, а просрочка по платежам не должна превышать 30 календарных дней подряд и т.д.