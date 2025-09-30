Спикером Новосибирского горсовета вновь стал Дмитрий Асанцев

Сессия Совета депутатов города Новосибирска утвердила председателя, шестерых его заместителей и состав постоянных комиссий.

В конце прошлой недели в большом зале мэрии Новосибирска прошла первая сессия Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва. Обновленный состав народных избранников начал работу с решения вопросов, регламентирующих деятельность горсовета: выборов спикера и его заместителей, утверждения состава постоянных комиссий, которых по-прежнему будет десять.

Напомним, что 12-14 сентября жители Новосибирска выбирали новый состав Совета депутатов. В VIII созыве представлять интересы новосибирцев будут 50 депутатов, избранных по одномандатным округам. Среди них сорок депутатов избарны от партии «Единая Россия», шесть от КПРФ, трое от «Новых людей», один от «Родины». Состав Совета заметно обновился: примерно треть депутатов впервые получили мандаты народных избранников.

На правах прежнего спикера Дмитрий Асанцев тезисно представил программу нового созыва:

«Предстоит продолжить работу с наказами избирателей, которые по объективным экономическим причинам переходят из старого созыва в новый. Должны быть задействованы все возможности бюджета, чтобы как можно больше проблем и вопросов, волнующих горожан, были решены в обозримые сроки. Второе: особое внимание следует уделить благоустройству города. Наш город может и должен выглядеть достойно своему статусу столицы Сибири. Надо продолжить работу по созданию социальной инфраструктуры, по развитию системы общественного транспорта включая обновление маршрутов, актуализации графиков движения подвижного состава. Пятое: расселение жителей из аварийных домов также в числе наших приоритетов. И важно не забывать о мерах поддержки наших воинов, участвующих в СВО, и их семей», – сказал Дмитрий Асанцев.

Далее, следуя повестке сессии, депутаты приступили к выбору председателя Совета депутатов города Новосибирска и его заместителей. Единственным кандидатом был выдвинут Дмитрий Асанцев. В ходе тайного голосования за него проголосовали все присутствовавшие на сессии депутаты – 49 человек.

Число заместителей спикера в этом созыве увеличено. Их стало шесть вместо прежних четырёх. Сессия проголосовала за Николая Тямина, Кирилла Покровского, Андрея Гудовского, Александра Быковского, представляющих «Единую Россию», а также за Павла Горшков КПРФ и Екатерину Шалимову «Новые люди».

Комментируя увеличение числа своих заместителей, вновь избранный председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев (депутатское объединение «Единая Россия») объяснил это необходимостью сделать их работу более узконаправленной:

- Практика работы прошлого созыва показывает, что, когда есть депутаты с опытом нескольких созывов, которые прошли горнило комиссий, они лучше понимают специфику работы власти, работу с жителями и могут помочь и направить новых членов Совета депутатов. Идея была в этом созыве у избранных заместителей сузить направление работы. Так они более детально и конкретно смогут решать вопросы. Заместители будут курировать две-три комиссии, либо заниматься внешним направлением, например, взаимодействием с Законодательным собранием. Благодаря этому, депутаты с опытом смогут задавать определенный вектор движения комиссиям, подсказывать новым депутатам, чтобы вопросы решались своевременно и качественно, — уточнил Дмитрий Асанцев.

Число постоянных комиссий Совета депутатов в восьмом созыве решено оставить неизменным. Их по-прежнему будет десять. Голосованием депутаты утвердили следующих председателей постоянных комиссий: Игорь Кудин – комиссия по бюджету и налоговой политике, Александр Тарасов — комиссия по городскому хозяйству, Александр Згурин — комиссия по культуре, спорту и молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству, Денис Кулинич — комиссия по социальной политике и образованию, Павел Чернышев — комиссия по развитию предпринимательства, потребительского рынка и наружной рекламы, Сергей Трубников — комиссия по градостроительству, Ирина Беспечная — комиссия по местному самоуправлению, Виктор Стрельников — комиссия по наказам избирателей, Сергей Бондаренко — комиссия по муниципальной собственности, Ирина Константинова — комиссия по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.

Подводя итоги сессии, Дмитрий Асанцев поблагодарил депутатов за то, что они поддержали его кандидатуру на пост спикера и пообещал придерживаться тех же принципов, которые были в предыдущих созывах:

«Важные задачи обустройство и строительство ливневых канализаций, решение транспортной проблемы, строительство дорожных развязок, расширение дорог. Безусловное исполнение наказов наших избирателей. Это, наверное, самый главный вопрос. Во-первых, надо подтянуть те наказы, которые мы не исполнили в прошедшем созыве, а такие наказы, к сожалению, есть. Плюс мы получили новые наказы», — подчеркнул спикер горсовета.

Автор текста: Ольга Еренкова.