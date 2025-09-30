82.76% -1.2
сегодня
01 октября, 01:08
пробки
0/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
сегодня
01 октября, 01:08
пробки
0/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
вчера 22:14
общество

Ученица раскрыла детали опасной давки в иркутской школе

В иркутской школе № 19 произошла опасная давка, в результате которой пострадали дети, а инцидент привлек внимание следственных органов.

Как сообщает News.ru, одна из учениц рассказала, что подобные происшествия случаются не впервые.

По ее словам, причиной хаоса стало одновременное окончание уроков у нескольких классов, из-за чего в узкой раздевалке скопилось огромное количество детей. Ситуацию усугубило полное отсутствие учителей, которые могли бы проконтролировать поток школьников.

В результате толкучки и паники одна из младшеклассниц сильно испугалась и заплакала, а у другой ученицы сломали упавший на пол телефон. По факту инцидента СК начал проверку по статье «Халатность».

0
Валерия Ким
Журналист

