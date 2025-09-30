Учитель из Татарска стал лучшим педагогом Новосибирской области

Учитель истории в школе — первый, кто соединяет для ребенка разрозненные даты и события в единую, захватывающую летопись человечества. Он не просто рассказывает о прошлом, а учит мыслить, делать выводы, воспитывает у ребят уважение к прошлому своей страны и основы гражданской позиции. Таков Константин Андреевич Востренков — учитель истории и обществознания школы №9 г. Татарска. Совсем недавно по итогам регионального конкурса он был удостоен диплома «Лучший педагогический работник Новосибирской области».

Династия у школьной доски

Путь Константина Андреевича в профессию, вероятно, был предопределён – ведь он из большой педагогической династии.

«Мои дядя и тетя были учителями, тетя и до сих пор работает в школе. Родная сестра преподаёт в школе №9 русский язык и литературу, а двоюродный брат — историю в педагогическом колледже г. Татарска. Так что выбор был осознанным», — рассказывает педагог.

Решающую роль в выборе профессии сыграл пример его учителя истории, Сергея Владимировича Миловского, который в то время был также директором школы №9.

«Он сумел так заинтересовать предметом, что я со школы начал участвовать в муниципальных олимпиадах по истории. – вспоминает Константин Андреевич. – И после школы поступил в Омский государственный педагогический университет на факультет истории, философии и права, где получил специальность «учитель истории и обществознания». Позже окончил магистратуру того же вуза по направлению «педагогическое образование».

Первый урок: три ученицы и большая ответственность

После окончания вуза он вернулся на малую родину и пришёл в управление образования, где ему предложили работу в средней школе в селе Новомихайловка.

«Помню свой первый урок как сейчас. Я, молодой педагог, захожу в кабинет, а там... сидят три девочки. Это и есть весь десятый класс! Но именно тогда я понял, что такая малокомплектная школа — это огромная ответственность. Ты не можешь работать «спустя рукава», ты отвечаешь за каждого. И видишь результат своего труда сразу», — говорит педагог.

Результаты работы получились достойными – школьницы оказались ответственными, хорошо учились, а одна из них затем сама стала педагогом и даже директором Новомихайловской школы.

Строгость и любовь к предмету

С 2017 года Константин Востренков преподаёт в своей альма-матер, школе №9. Нагрузка не маленькая: уроки в 5, 7, 8, 9 и в 11-х классах, а еще руководство школьным музеем и кружком краеведения.

По мнению Константина Андреевича, ключ к успеху в профессии — найти баланс между строгостью и доверием.

«С учениками 5-7 классов нужна определённая строгость, важно с самого начала выстроить учебный процесс и показать авторитет учителя. Со старшими это уже не нужно, ребята мыслят осознанно, идёт работа на результат – подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Они сами заинтересованы в получении знаний и достойной сдаче экзаменов. И там важнее диалог и взаимное уважение», — считает он.

Работа должна приносить удовлетворение

За годы работы, по признанию педагога, были и моменты сомнений – а правильно ли выбрал профессию? Но сегодня он твёрдо уверен в этом. И на вопрос о том, что для него значит профессия учителя, Константин Андреевич отвечает не пафосными фразами, а просто и искренне:

«Я понял главное: работа должна приносить моральное удовлетворение. Не просто заработок, а именно ощущение нужности. Чтобы ты шёл на работу не потому что надо, а потому что хочешь. Чтобы чувствовал себя на своём месте. Да, в любой работе есть трудности. Но когда ты занимаешься делом увлеченно, эти трудности преодолеваются легче. Главное — честно спросить себя: «Приносит ли мне это радость? Нравятся ли мне дети? Хочу ли я делиться знаниями?». Если ответ «да» — значит, это правильная дорога».

«Константин Андреевич — опытный педагог, ищущий, созидающий, — говорит о нем замдиректора по ВР МБОУ СОШ № 9 г. Татарска Елена Галёва. — Его ученики участвуют в олимпиадах, в конкурсах исследовательских работ, в творческих конкурсах по краеведению, где показывают высокие результаты. Константин Андреевич также руководит школьным музеем «Истоки», и это позволяет ему расширить исследовательскую деятельность со своими учениками. Он талантливый учитель, который может увлечь за собой ребят».

Понять связь времен

Знание истории сегодня особенно актуально в свете того, что в мире немало стран пытаются ее переписать, причем с искажением фактов, из-за политической коньюктуры.

«История — это не просто даты и события. Это основа для формирования личности гражданина, патриота. Нельзя любить Родину, не зная хотя бы главные вехи истории своего государства. Это фундамент, на котором строится уважение к своей стране, понимание её пути и ценностей. И в этом наша миссия — не просто научить, а помочь понять связь времён. И когда видишь, как у ребёнка загораются глаза, когда он начинает понимать эти связи — вот ради этого и стоит работать». – подытоживает Константин Востренков.