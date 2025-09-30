82.76% -1.2
сегодня 21:22
проиcшествия

Умер звезда советского кино Геннадий Нилов

Freepik.ru
На 89-м году жизни скончался известный советский актер Геннадий Нилов. Артист не дожил всего двух дней до своего дня рождения, который должен был отметить 1 октября.

Печальную новость сообщила телеведущая Ника Стрижак, об этом пишет МК.ru.

Всесоюзную славу Геннадию Нилову принесла роль ученого Степана Сундукова в культовой комедии «Три плюс два». Он также является отцом популярного актера Алексея Нилова, прославившегося благодаря сериалу «Улицы разбитых фонарей».

Геннадий Нилов более 30 лет прослужил на киностудии «Ленфильм», сыграв в десятках картин. Коллеги и близкие запомнят его как скромного и достойного человека. Причина смерти артиста не разглашается.

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
