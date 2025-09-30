82.76% -1.2
вчера 22:04
экономика

В Госдуме предложили покрыть дефицит бюджета «займом Победы»

В Госдуме предложили оригинальный способ борьбы с растущим дефицитом федерального бюджета — выпуск специальных патриотических облигаций.

Как сообщает News.ru, с такой инициативой депутат Михаил Делягин обратился к главе минфина Антону Силуанову.

По замыслу Делягина, «займ Победы» будет доступен не только крупным финансовым институтам, но и обычным гражданам и предприятиям. Это, по его мнению, позволит не только привлечь в казну дополнительные средства, но и укрепить патриотические настроения, продемонстрировав единство народа перед общими целями. Идея опирается на успешный исторический опыт СССР, который во время Великой Отечественной войны с помощью подобных займов покрывал до трети годовых доходов бюджета.

Валерия Ким
Журналист

