В Новосибирске еще 4,5 тысячи домохозяйств смогут подключить высокоскоростной интернет

В Новосибирске в Заельцовском районе точек с вышками для высокоскоростного интернета стало больше – 4,5 тысячи домохозяйств получили возможность подключить домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с. Об этом сообщает пресс-служба оператора МТС.

«Сегодняшний темп жизни требует высокоскоростного и надёжного домашнего интернета. Новосибирск динамично развивается, растут новые жилые массивы, и мы стремимся, чтобы как можно больше горожан могли пользоваться самыми современными цифровыми сервисами и вместе с тем экономить. Так, ранее в этом году мы обеспечили гигабитным интернетом жителей ещё части домов Советского, Первомайского и Калининского районов», — рассказал директор филиала МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Технические работы были проведены в жилых комплексах «Ельцовский» и Classic House, на Кропоткинском жилмассиве, а также на улицах Дуси Ковальчук, Даргомыжского, Сухарной и Дачной. Обновление инфраструктуры затронуло около 11 тысяч жителей района.

Современное подключение позволяет пользователям работать с большими файлами, смотреть видео в форматах 4К и 8К, а также организовывать системы умного дома.

Отметим, что проект развития цифровой инфраструктуры является частью стратегии компании по расширению покрытия высокоскоростного интернета в регионах России.