В Новосибирске закрывается кофейня Green House в микрорайоне «Европейский берег»

Закрывается кофейня красноярской сети Green House, которая работала в микрорайоне «Европейский берег». Это стало уже пятая точка заведений сети в Новосибирске, которые закрылись с начала 2025 года.

Эта кофейня была открыта лично основателем сети Егором Тохтобиным в октябре 2024 года и находилась под руководством управляющей компании сети, сообщает «Континент Сибирь». Остальные точки Green House в Новосибирске были открыты по франшизе.

Кофейня в микрорайоне «Европейский берег» задумывалась как проект, который должен был демонстрировать франчайзи пример эффективной работы. В её запуск было инвестировано 4,88 миллиона рублей, а месячный оборот планировался в переделах 2-2,5 миллиона рублей.

По информации от представителя управляющей компании Green House, кофейня прекращает свою деятельность. Отмечается, что в будущем возможен перенос заведения на другую площадку. В качестве одной из вероятных причин закрытия называется непростая локация.

Всего с начала года в Новосибирске уже закрылись четыре кофейни Green House: в торговых центрах «Аура» и «Галерея», а также на улицах Горской и Ипподромской.

