Налоговая служба требует признать банкротом новосибирскую компанию «Кузина»

Арбитражный суд Новосибирской области начал рассмотрение иска Межрайонной инспекции ФНС №7 о признании банкротом компании «Кузина».

Как следует из данных портала «Федресурс», налоговая служба инициировала процедуру несостоятельности в отношении ООО «Кузина».

Финансовые проблемы предприятия проявились еще в прошлом году, когда было закрыто 12 филиалов сети в Новосибирске. Весной 2025 года налоговые органы заблокировали счета организации, а затем подали иск о банкротстве управляющей компании Евгении Головковой, долг которой достиг 2,6 миллиона рублей.

Ситуация усугубилась в сентябре, когда ООО «Кузина» и связанное с ним ООО «Виста» (курирующее производство кондитерских изделий) вошли в список крупнейших должников регионального оператора по вывозу мусора с общей задолженностью в 951 тысячу рублей.

