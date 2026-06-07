На Красном проспекте в Новосибирске появились новые пандусы для маломобильных людей

На первом ярусе от проезжей части Красного проспекта в районе зданий №79, 81, 83, 85 и 87 появились новые пандусы для маломобильных групп населения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Обустройством занималось МКУ «Гормост», обеспечив беспрепятственный доступ к объектам социальной и транспортной инфраструктуры. Как отметили в мэрии, конструкции полностью удовлетворяют всем нормативным требованиям и дублируют лестничные сходы в качестве самостоятельных элементов пешеходных коммуникаций.

Пандусы соответствуют требованиям по высоте перильного ограждения, крутизне уклонов и другим контролируемым параметрам. Полностью завершить благоустройство части откоса, на котором расположены сооружения, планируется до 1 июля этого года. Однако уже сейчас маломобильные люди и мамы с детскими колясками могут безопасно пользоваться новыми устройствами.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в центре Новосибирска во время ремонта нашли редкий артефакт 1925 года.