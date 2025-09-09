82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 14:18
пробки
5/10
погода
+19.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 14:18
пробки
5/10
погода
+19.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
сегодня 10:00
общество

Бастрыкин взял на контроль дело о забытой в теле новосибирского ребенка струне от катетера

Фото: СУ СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о халатности при оказании медицинской помощи 10-летнему мальчику в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о случае, когда после хирургического вмешательства в теле ребенка забыли струну от катетера.

Первоначально возбужденное уголовное дело было отменено прокурором Советского района, однако сейчас в СУ СК России по Новосибирской области его повторно возбудили по статье 293 УК РФ (халатность).

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву предоставить подробный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске у 243 мигрантов взяли образцы ДНК.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.