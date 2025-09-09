Бастрыкин взял на контроль дело о забытой в теле новосибирского ребенка струне от катетера

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о халатности при оказании медицинской помощи 10-летнему мальчику в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о случае, когда после хирургического вмешательства в теле ребенка забыли струну от катетера.

Первоначально возбужденное уголовное дело было отменено прокурором Советского района, однако сейчас в СУ СК России по Новосибирской области его повторно возбудили по статье 293 УК РФ (халатность).

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву предоставить подробный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.

