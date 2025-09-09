82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 11:27
пробки
4/10
погода
+14.7°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
сегодня 08:17
общество

В Новосибирске у 243 мигрантов взяли образцы ДНК

Фото: Сиб.фм

С 1 по 7 сентября в Новосибирске прошла масштабная проверка мигрантов, в ходе которой силовики выявили множество нарушений.

В рейде участвовали полицейские и сотрудники Росгврадии — они проверили 760 объектов, где проживают или работают иностранцы. Во время операции было осмотрено 334 квартиры, 181 стройка и 235 предприятий. На первых десяти точках было зафиксировано 280 нарушений, составлено 259 протоколов.

Также дактилоскопирован 243 человека, 72 из которых сдали образцы ДНК.

По итогам проверки 39 мигрантов могут быть депортированы, а 92 получили запрет на въезд в Россию. За неделю через границу региона прошло более 19 тысяч человек.

Напомним, что в Новосибирске при поверке мигрантов выявили нарушения.

Валерия Митрохина
Журналист

