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общество

Врач из Искитима нашла чесотку у пенсионера через дерматоскоп

Фото: Сиб.фм / Минздрав Новосибирской области
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В городе Искитиме Новосибирской области местный дерматолог помогла пожилому мужчине, который несколько месяцев безуспешно лечился от кожного зуда и высыпаний. Проблемы начались после того, как пенсионер переболел коронавирусом и полежал в стационаре. Об этой истории рассказали в региональном Минздраве.

Пациент обошёл разных врачей. Ему выписывали антигистаминные таблетки, гормональные мази и другие препараты, однако легче не становилось. Анализ соскоба на чесоточного клеща показал отрицательный результат, что окончательно запутало картину. Разобраться в ситуации смогла врач кожно-венерологического диспансера Искитимской ЦРБ Мария Тельбух. Она не стала полагаться только на жалобы, а взяла дерматоскоп — прибор с сильной подсветкой и большим увеличением — и внимательно осмотрела почти всё тело пациента.

Через оптику на коже проступили следы, которые невооружённым глазом заметить было невозможно: классический чесоточный ход и скопления яиц клеща. Диагноз, который оставался невидимым для обычных методов, наконец подтвердился. Сама Мария Тельбух объяснила, что после приёма гормональных и антигистаминных средств симптомы чесотки часто становятся стёртыми и неочевидными. Дерматоскоп же позволил увидеть заболевание во всей полноте.

Ранее сообщалось, что Барабинский суд займётся иском прокурора о кресле-коляске для осуждённого инвалида.

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Кристина Уколова
Журналист

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