Бесплатные тренировки по тхэквондо и флорболу запустят в новосибирских ТОСах

Мэрия Новосибирска анонсировала масштабную летнюю спортивную программу для школьников и молодёжи. В планах больше 100 мероприятий: турниры, тренировочные сборы и бесплатные занятия прямо во дворах и парках.

Около 7000 воспитанников спортивных школ разъедутся на 108 выездных тренировок. География впечатляет: легкоатлеты из «Фламинго» отправятся в Кисловодск, представители Центра водных видов спорта — в Киргизию, а бадминтонисты — в Китай. Сборы также охватят гребной слалом, скалолазание, рафтинг, восточные единоборства, футбол, греко-римскую борьбу, самбо, бокс, дзюдо и художественную гимнастику.

Для тех, кто останется в городе, откроют 160 спортивных объектов: уличные площадки, хоккейные коробки и стадионы. Инструкторы вместе с ТОСами займут более 800 подростков из трудовых отрядов. Им предложат общую физподготовку, теннис, тхэквондо, катание на роликах, волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис и флорбол. Также запланированы тесты ГТО, а для ребят на профилактическом учёте устроят дни открытых дверей, показательные выступления и встречи с тренерами.

Ранее сообщалось, что на левом берегу Новосибирска создадут огромный спортивный кластер с парком и причалом.