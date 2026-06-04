Четыре дома сгорели в городе Обь под Новосибирском во время крупного пожара

Днём 3 июня 2026 года в частном секторе города Обь Новосибирской области вспыхнул масштабный пожар. Возгорание началось в одном из домов на улице Станционной, после чего пламя стремительно перебросилось на надворные постройки и соседние строения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, пожарным пришлось работать по повышенному рангу сложности.

Сигнал на пульт дежурного поступил в 16:57. К моменту прибытия первых расчётов уже полыхал жилой дом, и огонь активно распространялся на соседние здания. Борьбу с пламенем серьёзно осложнили плотная застройка и отсутствие противопожарных разрывов между строениями. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь около часа ночи 4 июня. Общая площадь пожара составила 1085 квадратных метров. В тушении были задействованы 55 человек и 18 единиц техники, в том числе 42 сотрудника МЧС и 13 спецмашин.

По факту происшествия прокуратура города Обь организовала проверку. На место лично выезжал прокурор Руслан Нуреев, который координировал действия экстренных и аварийных служб. В надзорном ведомстве уточнили, что огонь полностью уничтожил четыре жилых дома, однако, по предварительным данным, пострадавших среди жителей нет. Действиям ответственных лиц и соблюдению требований пожарной безопасности будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что очень крупный пожар потушили под Новосибирском.