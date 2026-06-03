Беспилотник ударил по рейсовому автобусу Москва — Симферополь в Енакиево

Утром 3 июня беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Симферополь. Трагедия разыгралась в городе Енакиево на территории Донецкой Народной Республики. О случившемся незамедлительно сообщил глава региона Денис Пушилин.

По предварительным данным, жертвами удара стали 7 человек. Ещё 11 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил, что 10 пострадавших, включая ребёнка, экстренно госпитализировали. Одному из выживших медицинскую помощь оказали амбулаторно. Для маленького пациента в ближайшее время проведут телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Судя по опубликованным кадрам, автобус получил катастрофические повреждения. Салон и кабина водителя выгорели полностью, взрывной волной выбило окна, а обломки транспортного средства разбросало на десятки метров. Следственный комитет РФ оперативно возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что следователи устанавливают детали преступления и круг причастных к атаке лиц.

Представитель компании-перевозчика сообщил РИА Новости, что в автобусе находились пассажиры из разных регионов России. Глава Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что удар был нанесён по сугубо гражданскому транспорту и людям, которые ехали домой к родным по своим обычным делам.

Тем временем Министерство обороны РФ отчиталось о массированной работе противовоздушной обороны минувшей ночью. Средства ПВО перехватили и уничтожили 354 украинских беспилотника над территорией страны. Дроны сбивали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией моря.

Ранее сообщалось, что СВО может завершиться до конца суток.