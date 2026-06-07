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Женщина за рулём «Митсубиси» погибла в столкновении с «ГАЗелью» в Новосибирской области

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм
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6 июня на дороге «Барабинск-Куйбышев» произошло ДТП, которое унесло жизнь человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

В районе 1км 750 м трассы столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, женщина 1977 года рождения на «Митсубиси Лансер» двигалась со стороны Барабинска. В какой-то момент она не справилась с управлением и вылетела на полосу встречного движения. Там иномарка врезалась автомобиль «ГАЗ-А23R33», за рулем которого находился молодой человек 2005 года рождения.

От полученных травм женщина-водитель скончалась на месте аварии. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске медики скорой спасли водителя из горящего автомобиля после ДТП.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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