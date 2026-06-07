Длинные выходные стартуют 12 июня в Новосибирской области

В июне 2026 года россиян, в том числе и жителей Новосибирской области, работающих по пятидневному графику, ждут приятные изменения в привычном рабочем ритме.

Отдыхать, согласно календарю, они будут три дня подряд – с пятницы, 12 июня, когда отмечается День России, до воскресенья, 14 июня. Предпраздничный четверг, 11 июня, станет сокращённым на один час.

А сама рабочая неделя получится четырёхдневной – с 8 по 11 июня включительно. Остальные выходные месяца пройдут в стандартном режиме по субботам и воскресеньям, которые выпадают на 20, 21, 27 и 28 числа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жаркая погода в Новосибирской области задержится, как минимум, до 9 июня.