В Новосибирской области создали единый сборник мер поддержки для участников СВО и их семей

В Новосибирской области разработан единый сборник мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, все виды помощи можно оформить с помощью QR-кодов, содержащихся в брошюре.

Сборник был подготовлен профильными министерствами области и включает полный перечень актуальных мер социальной поддержки. На заседании межведомственной комиссии, которое состоялось 30 сентября под председательством заместителя губернатора Константина Хальзова, обсуждались вопросы реализации этих мер поддержки.

Замгубернатора отметил, что брошюры будут распространены во всех муниципальных образованиях Новосибирской области и направлены главам местных администраций для обеспечения максимальной доступности информации для ветеранов.

По словам заместителя министра труда и социального развития Владимира Машанова, в сборнике содержатся актуальные контактные данные для консультаций, а также QR-коды для быстрого перехода на сайты ведомств и оформления льгот в электронном виде. Это значительно упростит процесс получения положенных выплат и социальных услуг для защитников Отечества и их семей.

