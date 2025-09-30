В новосибирском зоопарке показали фото малыша орангутанга

Это уже третий детёныш у Мишель, но впервые за много лет у неё проявился ярко выраженный материнский инстинкт.

В новосибирском зоопарке появился новый житель — самочка орангутана, рождённая 2 августа. Это уже третий детёныш у Мишель, но впервые за много лет у неё проявился ярко выраженный материнский инстинкт, и малышка остаётся под её полной опекой.

Ранее, несмотря на все усилия сотрудников, Мишель не смогла самостоятельно выкормить своих первых двух детёнышей — их пришлось вскармливать искусственно. Ирония судьбы в том, что сама Мишель тоже была выкормлена людьми: её подобрали в раннем детстве и вырастили в зоопарке. Но теперь, став матерью в третий раз, она буквально не отпускает малышку ни на секунду: держит на руках, согревает своим телом и проявляет трогательную заботу.

В первую неделю после родов за Мишель и новорождённой круглосуточно наблюдали сотрудники зоопарка — готовые вмешаться в случае необходимости. При этом в вольере был обеспечен максимальный покой и тишина, чтобы не нарушать хрупкую связь между матерью и детёнышем.

Даже отца малышки — самца по имени Бату — Мишель подпускает к дочери крайне осторожно. Такое поведение типично для орангутанов: в дикой природе самка полностью отвечает за безопасность потомства и строго контролирует любые контакты с посторонними, включая отца.

Сейчас малышке почти два месяца, и у неё пока нет имени. Посетители смогут увидеть трогательную пару после того, как детёныш окрепнет и начнёт уверенно держаться за мать.

