В России анонсировали рост маткапитала и пособий

С 1 февраля 2026 года в России планируется очередная индексация ключевых социальных выплат для семей с детьми.

Как сообщил Сiбдепо.ru член комитета Госдумы Алексей Говырин, увеличение затронет материнский капитал, а также пособия по беременности, родам и уходу за ребенком.

Согласно анонсированным изменениям, максимальная сумма пособия по беременности и родам для работающих женщин вырастет до 955,8 тысячи рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится до 83 тысяч рублей.

Существенно подрастет и материнский капитал: на первого ребенка он составит 737,2 тысячи рублей, а на второго (если выплата на первенца не получалась) — 974,1 тысячи рублей. Кроме того, единовременное пособие при рождении ребенка будет повышено до 28,7 тысячи рублей. По словам депутата, эта плановая корректировка направлена на усиление государственной поддержки семей.

