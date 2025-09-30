82.76% -1.2
сегодня 18:44
проиcшествия

В центре Новосибирска иномарка врезалась в ограждение станции метро

Фото: Сиб.фм
В центре Новосибирска произошло ДТП, в результате которого автомобиль врезался в ограждение станции метро «Красный проспект». Очевидцем аварии стала читательница СИБ.ФМ Наталья.

Инцидент случился сегодня на перекрестке Красного проспекта и улицы Гоголя. По словам женщины, одна из машин на повороте с Красного проспекта на Гоголя на большой скорости врезалась в металлическое ограждение, практически «заехав» на территорию метро.

«Вторая машина на повороте вся разбитая», — рассказала Наталья.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Из-за происшествия на участке образовалась пробка, а скопление машин и людей помешало детально разглядеть происходящее.

«Там скорая, две машины, гаишников стоит, и толпа народу. И, короче говоря, не смогла сфотографировать, потому что мы в пробке проезжали — не видно было, машины загородили», — добавила очевидец.

Обстоятельства и причины ДТП, а также наличие пострадавших уточняются.

Кристина Уколова
Журналист

