В Тюмени расследуют гибель 17-летней девушки после двух изнасилований двоюродным братом

В Тюмени завершилась жизнь 17-летней Зарины (имя изменено), которая покончила с собой после многолетнего насилия со стороны двоюродного брата.

Как сообщает издание «МегаТюмень», трагедия произошла 21 марта 2025 года, когда девушка выпала с 19-го этажа дома на улице Краснооктябрьской.

По словам отца погибшей Элмурода Каюмова, его племянник Ахмет (имя изменено) дважды изнасиловал дочь — первый раз, когда ей было семь лет, и второй раз в 15-летнем возрасте. Молодой человек, которого семья приютила 11 лет назад, также систематически шантажировал и унижал девушку, требуя от нее интимных фотографий.

Адвокат семьи Александр Реутов сообщил, что, несмотря на наличие доказательств, включая переписку сексуального характера, следственные действия по делу затягиваются. Материалы были переданы из отдела Калининского округа Тюмени в Ялуторовский район, но за шесть месяцев не было принято процессуальных решений.

Как отмечают близкие, Зарина воспитывалась в строгих традициях, где потеря невинности считалась позором для всей семьи. По мнению адвоката, именно противоправные действия двоюродного брата, а не культурные особенности, стали причиной трагедии.

В настоящее время подозреваемый остается на свободе. Следственный комитет Тюменской области воздерживается от комментариев, ссылаясь на положения Уголовно-процессуального кодекса.

