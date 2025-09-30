XVIII Всероссийская конференция молодых учёных и специалистов «Будущее машиностроения России» завершилась в Москве

С 23 по 26 сентября 2025 года в Москве прошла XVIII Всероссийская конференция молодых учёных и специалистов «Будущее машиностроения России», традиционно приуроченная ко Дню машиностроителя. Организаторами выступили Союз машиностроителей России и МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Ключевым событием цикла мероприятий стала панельная дискуссия «Инженерные кадры с новыми компетенциями – ключ к развитию промышленности будущего», которая прошла 26 сентября. В этом году она состоялась в обновлённом формате. Акцент был сделан на активное вовлечение аудитории, использование цифровых инструментов и современных технологий. К традиционной панельной дискуссии добавились QR-голосование в реальном времени, интерактивные опросы и кейс-челленджи, в ходе которых студенты предлагали собственные решения практических задач, а эксперты их комментировали. Благодаря этим изменениям конференция стала диалоговым пространством, где молодые специалисты и лидеры промышленности совместно формировали повестку.

Панельная дискуссия открылась приветствием генерального директора Госкорпорации Ростех, председателя Союза машиностроителей России Сергея Чемезова: «Машиностроение — это гордость России, её технологическая независимость и надежная опора. Ваша работа — это ежедневный вклад в укрепление государства и пример настоящего патриотизма. Вместе мы – сила, которой по плечу любые задачи».

Поздравления и обращения в честь Дня машиностроителя также поступили от региональных отделений Союза машиностроителей России — их видеоролики были представлены на экране.

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета ГД по промышленности и торговле, президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенёв во вступительном слове отметил, что XVIII Всероссийская конференция молодых учёных и специалистов „Будущее машиностроения России“ в очередной раз подтвердила свою роль как ведущая дискуссионная отраслевая площадка.

Далее в режиме реального времени участники выбирали приоритетные направления развития отрасли и сразу видели результаты на экране.

Молодёжь рассуждала, что важнее — роботизация и автоматизация производств или всё же подготовка человеческого капитала, какой путь перспективнее для машиностроения — ставка на импортозамещение или международное сотрудничество.

Живой отклик вызвал вопрос о том, что сильнее привлекает молодых специалистов: достойная зарплата, работа с передовыми технологиями или участие в масштабных проектах для страны. Эксперты комментировали выбор аудитории, превращая ответы зала в полноценную дискуссию.

Владимир Гутенев, комментируя результаты опроса, отметил, что соискатели часто совершают ошибку, ориентируясь исключительно на цифры в предложении о работе. «В первую очередь стоит оценивать зону ответственности и задачи, которые вам предстоит решать, а также понимать — располагаете ли вы ресурсами, чтобы справиться с этими задачами. Станьте незаменимым — и вы сможете диктовать условия. Специалиста, который умеет организовать сложный процесс и обладает нужными компетенциями, ценят высоко», — резюмировал президент Лиги.

Активную работу по привлечению кадров на промышленные предприятия и мотивации их на долгосрочное сотрудничество проводит НОВИКОМ, Председатель Правления которого курирует Воронежское отделение СоюзМаш. Банк разрабатывает специальные продукты и программы льготного кредитования, которые позволяют работникам улучшать качество жизни, формировать «финансовую» подушку и более уверенно смотреть в будущее.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, директор по управлению персоналом Государственной корпорации «Ростех» Юлия Цветкова, первый заместитель генерального директора АО «КРЭТ» Сергей Фомин.

В заключительной части состоялась церемония награждения победителей Конференции и 10-й ежегодной премии имени В.А. Ревунова.

Напомним, что премия за вклад в развитие производства продукции специального назначения и гражданской продукции имени В.А. Ревунова для молодых перспективных разработчиков, конструкторов и технологов учреждена по инициативе Концерна «Радиоэлектронные технологии». В 2025 году было представлено более 100 заявок на участие в конкурсе, премиальный фонд составил 10 млн рублей.

Реклама АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ИНН 7706196340 Erid:2W5zFJVYfsW