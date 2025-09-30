Жительница Кузбасса в Новосибирске сорвала джекпот в 20 млн рублей

Поездка к дочери в Новосибирск стала для жительницы Кемеровской области судьбоносной. Женщина, которая много лет испытывала удачу в лотереях, выиграла главный приз — 20 миллионов рублей.

Как сообщает Сiбдепо.ru, счастливый билет был куплен в рамках лотереи «12 Добрых дел».

Победительница рассказала, что обычно покупает два билета в неделю, часто выбирая те, где есть число 25. Однако в тот день, после того как отвела внука в школу, она зашла на почту и попросила у продавца два случайных билета. Именно это отступление от привычки и принесло ей головокружительный успех. Поначалу, получив звонок от представителей «Национальной Лотереи», женщина и ее дочь приняли их за мошенников и долго не верили в реальность происходящего.

Теперь семья строит большие планы. Выигрыш позволит исполнить давнюю мечту — перевезти маму из Кузбасса и купить ей собственное жилье в Новосибирске.