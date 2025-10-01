Психолог из Новосибирска Гаврилова рассказала, когда стоит жениться

Вопрос о том, сколько времени необходимо парам для подготовки к браку, активно обсуждается как самими партнёрами, так и экспертами. Мнение по этому поводу высказала психолог из Новосибирска Алёна Гаврилова.

Как полагает эксперт, брачные узы – это не просто результат определённого «стажа» отношений, а следствие целого ряда факторов, пишет Горсайт.

Результаты различных исследований показывают, что на решение пожениться уважение между партнёрами, практика ухаживаний, проявление заботы, привычка выражать благодарность и удовлетворённость в интимной сфере. При этом психолог признала, что продолжительность отношений, несомненно, вносит свой вклад, не является основным фактором.

Также, по её словам, наличие общих детей или различия в финансовых доходах способны оказывать воздействие на устойчивость семьи, но не обязательны для семейного счастья.

Рассматривая случаи длительных отношений без официального оформления, Алёна Гаврилова указала, что это может объясняться целым рядом причин.

При этом такой вариант не всегда является показателем неблагополучия. Иногда партнёры не видят необходимости в юридической регистрации своих отношений, чувствуют себя комфортно в текущей ситуации и не считают отсутствие штампа в паспорте какой-либо проблемой.

Также подобные пары могут стремиться уклониться от формальных обязательств или не желать брать на себя ответственность за потенциальные проблемы, связанные с разводом.

Психолог отметила, что значимость имеет не то, сколько времени пара провела вместе, а степень зрелости и обдуманность самого решения вступить в брак. Такое решение должно приниматься осознанно, а не под влиянием одних лишь эмоциональных импульсов.

Специалист предостерегла, что в случае поспешного решения, особенно принятого на ранних этапах отношений, существует риск не учесть реальные потребности партнёра и возможные будущие осложнения. С другой стороны, по её словам, чрезмерное затягивание также негативно влияет на отношения, поскольку нерешительность может привести к потере чувства близости у некоторых таких пар.

Ранее Сиб.фм писал о новосибирском фотографе, который отпраздновал свадьбу на Северном полюсе.