Арбитражный суд отказал мэрии в сносе ресторана «Шарик» в центре Новосибирска

Арбитражный суд Новосибирской области 30 сентября отказал мэрии в удовлетворении иска о сносе кафе «Шарик», расположенного рядом с театром «Глобус». Таким образом, известный среди горожан гастрономический объект продолжит работу.

Иск мэрии о признании кафе самовольной постройкой был подан еще в августе 2024 года, однако его рассмотрение было приостановлено и возобновилось в июле этого года. Администрация города утверждала, что строительство объекта велось без требуемых разрешительных документов, а процедура выделения земельного участка была проведена с нарушениями.

Состав участников судебного процесса был широким: представили профильных департаментов новосибирской мэрии, инспекции государственного строительного надзора региона, прокуратуры Новосибирской области, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей и нескольких юридических лиц.

Решение сохраняет объект, ставший частью инфраструктуры рядом с одним из знаковых культурных учреждения города.

