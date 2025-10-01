82.76% -1.2
сегодня
01 октября, 09:32
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
сегодня 07:38
общество

Арбитражный суд отказал мэрии в сносе ресторана «Шарик» в центре Новосибирска

Фото: Сиб.фм
Арбитражный суд Новосибирской области 30 сентября отказал мэрии в удовлетворении иска о сносе кафе «Шарик», расположенного рядом с театром «Глобус». Таким образом, известный среди горожан гастрономический объект продолжит работу.

Иск мэрии о признании кафе самовольной постройкой был подан еще в августе 2024 года, однако его рассмотрение было приостановлено и возобновилось в июле этого года. Администрация города утверждала, что строительство объекта велось без требуемых разрешительных документов, а процедура выделения земельного участка была проведена с нарушениями.

Состав участников судебного процесса был широким: представили профильных департаментов новосибирской мэрии, инспекции государственного строительного надзора региона, прокуратуры Новосибирской области, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей и нескольких юридических лиц.

Решение сохраняет объект, ставший частью инфраструктуры рядом с одним из знаковых культурных учреждения города.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что экспертиза определила статус скандального кафе «Шарик» Новосибирске.

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
