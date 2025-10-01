Автобусы №№ 5, 12, 60 и 43 в Новосибирске изменят свои маршруты до 5 октября

В мэрии Новосибирска сообщили о временном изменении схемы движения автобусов №№ 5, 12, 60 и 43.

Причина – ремонтные работы на теплотрассе, которые проводит ООО «НТСК» на улице Пархоменко. Проезжая часть будет закрыта до 5 октября. Кроме того, с 1 по 20 октября будет перекрыт участок улицы Широкой (от Троллейной до Демьяновской).

В связи с этим с 1 по 5 октября четыре автобусных маршрута будут ходить по измененным схемам.

Автобус № 5 (в обоих направлениях): следует от конечной «Ул. Дюканова» по ул. Широкой, ул. Демьяновской, ул. Троллейной, снова по ул. Широкой, выезжает на площадь Труда, и далее едет как обычно.

Автобусы № 12 и 60: от конечной «Ул. Дюканова» по ул. Широкой, ул. Демьяновской, ул. Троллейной, а затем по своим постоянным маршрутам.

Автобус № 43: от ул. Невельского по ул. Широкой, ул. Демьяновской, ул. Троллейной, ул. Широкой, площади Труда и далее – по действующей схеме.

Пассажиров просят учитывать эти изменения. Экипажи автобусов также предупредят о временных схемах.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в начале октября на левобережной развязке четвертого моста через Обь в Новосибирске будет открыт шестой съезд.

.