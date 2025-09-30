Шестой съезд откроется на левобережной развязке четвертого моста в Новосибирске

В начале октября на левобережной развязке четвертого моста через Обь в Новосибирске будет открыт шестой съезд.

Как сообщили в пресс-службе Группы «ВИС», новый съезд обеспечит движение с улицы Станиславского (площадь Труда) в направлении ТЭЦ-2.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще один участок развязки — съезд №6.2 над площадью Энергетиков. После его открытия общественный транспорт и автомобилисты смогут быстрее добираться с площади Труда в сторону аэропорта, минуя левый поворот с улицы Станиславского.

На других участках развязки продолжаются строительные работы: на съезде №8 ведется монтаж трамвайных рельсов и парапетов. На самом мосту специалисты завершают покраску парапетных блоков и установку мачт освещения.

