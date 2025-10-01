День пожилого человека 1 октября: красивые открытки и поздравления

Люди солидного возраста — это крепкий фундамент, опыт и мудрость, на которых строится наше светлое будущее. 1 октября мы отмечаем День пожилого человека, праздник, который был утвержден в России в 1992 году и напоминает нам о важности уважения и заботы о старшем поколении.

Сиб.фм подготовил красивые и душевные открытки, которые помогут вам поздравить своих знакомых и близких с этим значимым днем. Поздравьте их с помощью теплых слов и ярких изображений, собранных специально для этого праздника.

Ранее Сиб.фм публиковал открытки и поздравления для Людмил.