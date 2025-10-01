Игрок «Сибири» Антон Красоткин занимает лидирующую позицию в рейтинге вратарей

Рейтинг определяется по проценту отраженных бросков.

На данный момент пятеро голкиперов, отыграв от 4 до 10 матчей в зависимости от турнирной сетки, достигли впечатляющего показателя в 94% отраженных шайб и более. Однако единственным, кто преодолел отметку в 95%, остается вратарь «Сибири» Антон Красоткин, который из 20 бросков в створ ворот в этом сезоне отразил 19, пишет BFM-Новосибирск.

В тройку лидеров также вошли Артемий Плешков из СКА и Даниил Исаев из ярославского «Локомотива». Чуть-чуть не хватило бывшему игроку «Сибири» Денису Костину, который теперь защищает ворота нижегородского «Торпедо». За 4 матча он продемонстрировал результативность с отражением 94,6% бросков.

Стоит напомнить, что Красоткин и Костин в минувшем плей-офф обеспечили «Сибири» первую победу с сухим счетом, несмотря на то что игроки «Салавата Юлаева» в среднем бросали по воротам новосибирцев в два с половиной раза чаще.

