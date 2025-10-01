Конфликт соседей из-за кондиционера дошёл до суда в Новосибирске

Новосибирский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, обязывающее жительницу Новосибирска демонтировать кондиционер, размещенный на фасаде многоквартирного дома.Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Поводом для судебного разбирательства послужила жалоба соседа, поступившая в управляющую компанию ООО «КЖЭК «Горский». Он сообщал о воде, капающей с кондиционера на стены здания и его подоконник. Проверка показала, что оборудование было установлено без необходимых согласований и с нарушением технических норм. После того как хозяйка квартиры проигнорировала предписание управляющей компании демонтировать блок и восстановить фасад, организация обратилась в суд.

Районный суд встал на сторону управляющей компании. В апелляции женщина пыталась оспорить это решение, утверждая, что кондиционер никому не мешает и не вредит конструкции здания, а также ставя под сомнение полномочия УК подавать иск.

Однако судебная коллегия отклонила эти доводы, разъяснив, что фасад является общим имуществом всех собственников, и для размещения на нем личного оборудования требуется их согласие. Также суд подчеркнул, что управляющая организация действовала в интересах собственников дома. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирца будут судить за незаконную рубку деревьев. Он вырубил две сырорастущие березы на общую сумму более 22 тысяч рублей.