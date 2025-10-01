Красота в рекордные сроки: Sахар теперь в Академгородке

Академгородок ждет событие, которое порадует всех, кто ценит уход за собой и комфорт: здесь, рядом с технопарком, откроется новый салон международной сети. Для жителей района это не просто очередная студия красоты, а проверенное временем пространство, где сочетаются доступность, профессионализм и современный подход к сервису.

Всегда рядом с домом

Академгородок — территория людей, для которых время ценно: учёных, преподавателей, студентов, резидентов технопарка. Теперь у них есть новое пространство для заботы о себе «по пути»: 10 октября 2025 года салон Sахар откроет двери и предложит сервис, сочетающий скорость и качество.

Забывайте о длинных поездках в центр — теперь всё, что нужно для красоты, появилось рядом с вами. Маникюр, брови, ресницы или быстрая депиляция — в новом салоне можно позаботиться о себе легко и без лишней суеты. Заглянуть после работы, по пути домой или просто, когда захочется — теперь это стало реально и приятно.

Три секрета красоты в одном месте

В новом салоне собраны три главные составляющие женской красоты. Это не случайность — именно они формируют основу уверенности и ухоженности.

Ногтевой сервис

Маникюр и педикюр здесь — это не просто обязательный уход, а маленький ритуал для души. Аппаратные и классические техники, идеальное покрытие, аккуратный дизайн — всё делается так, чтобы руки и ноги выглядели опрятно в любой ситуации. Вы можете выбрать спокойную классику или яркий арт-дизайн, и в любом случае результат будет безупречным.

Брови и ресницы

Выразительный взгляд способен заменить половину косметички. В салоне работают с формой бровей, окрашивают их стойкими красками, делают ламинирование и наращивание ресниц. Результат всегда смотрится естественно, но эффектно: глаза становятся ярче, а лицо — гармоничнее.

Депиляция

Это особая гордость салона. Запатентованная авторская методика позволяет провести процедуру всего за 15 минут и при этом практически без боли. Не зря именно депиляция Sахар занесена в Книгу рекордов России — случай уникальный для индустрии красоты. Для клиенток это значит одно: быстро, комфортно и с предсказуемым результатом, которому можно доверять.

Главное преимущество в том, что все эти услуги доступны в одном пространстве. Вы можете зайти на час и выйти полностью преобразившейся: ухоженные руки, аккуратные брови и гладкая кожа — всё сразу, без беготни по разным салонам.

Доступная роскошь каждый день: понятные цены и широкий выбор услуг

Философия сети всегда заключалась в том, что красота должна быть доступной. За все годы работы компания выработала прозрачную ценовую политику: никаких скрытых платежей, понятные расценки и широкий выбор услуг в разных категориях.

Новый салон в Академгородке сохранит эту традицию. Приводим ориентировочные цены, которые действуют в филиалах сети в Новосибирске:

Ногтевой сервис

- Маникюр (классический / аппаратный) — от 600 ₽

- Педикюр — от 900 ₽

- Покрытие гель-лак — от 800 ₽

- Укрепление ногтей — от 500 ₽

- Дизайн (по элементу) — от 100 ₽

Брови и ресницы

- Коррекция формы бровей — от 300 ₽

- Окрашивание бровей (краска / хна) — от 400 ₽

- Ламинирование бровей — от 900 ₽

- Окрашивание ресниц — от 400 ₽

- Ламинирование ресниц — от 1200 ₽

- Наращивание ресниц (классика) — от 1500 ₽

- Наращивание ресниц (объёмное) — от 2000 ₽

Депиляция

- Подмышечная зона — от 200 ₽

- Руки полностью — от 500 ₽

- Ноги выше колен — от 450 ₽

- Ноги полностью — от 900 ₽

- Глубокое бикини — от 600 ₽

- Лицо (верхняя губа, подбородок) — от 250 ₽

Приведённые цены — ориентировочные по филиалам сети в Новосибирске. Точные расценки уточняйте непосредственно в салоне Академгородка.

Для клиенток это означает, что можно позволить себе регулярный уход без ощущения «лишних трат».

16 лет опыта и восьмой салон в городе

История Sахар в Новосибирске началась более шестнадцати лет назад. За это время бренд вырос из одного салона в узнаваемую сеть, которая сегодня объединяет тысячи постоянных клиенток.

Семь салонов уже работают в разных районах города, и теперь к ним добавляется новый — в Академгородке. Для района это важное событие: здесь живут женщины, которые ценят качество, но хотят, чтобы оно было «под рукой».

Рост сети и доверие клиентов говорят сами за себя. Салон занял место среди лидеров индустрии красоты в регионе и продолжает развиваться, оставаясь верным главному принципу — делать красоту доступной и комфортной.

Атмосфера и удобство

Sахар — это не только услуги, но и настроение, которое остаётся с вами после визита. В интерьере нового салона продумано всё: мягкий свет, современный стиль, удобные кресла и уютные зоны ожидания. Здесь приятно задержаться на чашку кофе или просто отдохнуть в перерыве между делами.

Мастера уделяют внимание каждой детали: от стерильности инструментов до тонких комплиментов в разговоре. Они создают ту самую дружескую атмосферу, в которую хочется возвращаться снова и снова.

Отдельно стоит отметить политику записи.

- Вы можете заглянуть без предварительной записи, если вдруг появилось свободное время.

- Или записаться «день в день», что особенно удобно при плотном графике.

Такой подход делает салон частью повседневной жизни: красота становится не событием «раз в месяц», а спокойным и доступным ритуалом ухода за собой. Здесь можно позволить себе уход без лишних планов и ожиданий.

Салон, с которого начинается новое

Для Академгородка открытие салона — это действительно радость. Теперь не нужно куда-то ехать или откладывать уход «на потом» — всё рядом, всё под рукой. Можно после работы заглянуть на маникюр, между делами оформить брови или за полчаса решить вопрос с депиляцией.

Это событие будто добавило району лёгкости: у каждой женщины появилось своё место, куда хочется приходить снова и снова. Новый салон — не просто точка на карте, а маленький праздник, который теперь всегда рядом. Здесь создаётся особая атмосфера заботы, где можно расслабиться и посвятить время только себе. И это лишь начало — впереди гостей ждёт ещё больше приятных открытий.

Салон красоты Sахар

г. Новосибирск

ул. Николаева, 11/5, 8 этаж, офис 815

+7 (383) 248-40-56

салонсахар.рф

