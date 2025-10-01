Масштабная индексация пенсия ждёт россиян с 1 октября

В Государственной Думе сообщили о предстоящей с 1 октября корректировке пенсионных выплат.

Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по труду и социальной политике, сообщил РИА Новости о том, что с началом октября пенсии будут увеличены на 7,6%. Данная мера затронет тех пенсионеров, которые получают выплаты по линии Министерства обороны, а также ряда других силовых структур, таких как Следственный комитет, Прокуратура, ФСБ, ФСИН, МВД.

«В связи с предстоящим увеличением денежного довольствия произойдет и перерасчет пенсий. Данное повышение коснется, в частности, и так называемых "военных" пенсий. В октябре произойдет прибавка в размере 7,6% для военных пенсионеров и бывших служащих силовых ведомств. Следует отметить, что под военными пенсиями подразумеваются не только выплаты, получаемые от Министерства обороны, но и пенсии, выплачиваемые другим силовым ведомствам: Следственному комитету, Прокуратуре, ФСБ, ФСИН, МВД и прочим», — уточнил Нилов.

Депутат подчеркнул, что основанием для повышения служит увеличение денежного содержания действующих сотрудников, на основе которого и рассчитываются размеры военных пенсий.

«В России существуют различные категории пенсионеров, и, соответственно, разные механизмы индексации их пенсионных выплат. Страховые пенсии были проиндексированы в текущем году дважды: 1 января на величину прогнозируемой инфляции и 1 февраля до уровня фактической инфляции. У военных пенсий – свой порядок перерасчета», — добавил Нилов.

Касаясь вопроса гражданских пенсионеров, Нилов отметил, что для них предусмотрено увеличение фиксированной выплаты при достижении 80-летнего возраста, что, в свою очередь, также ведет к увеличению размера пенсии.

«Так, пенсионеры, достигшие 80 лет в сентябре, начиная с октября начнут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии, составляющую 8907,70 рублей», — сообщил он.

Политик подчеркнул, что при наличии официально зарегистрированного ухода за пожилым человеком, положена дополнительная компенсация в размере 1314 рублей, и в этом случае общая прибавка к пенсии может превысить 10 тысяч рублей. Важным моментом является то, что перерасчет производится автоматически, и подавать заявление для этого не требуется.

«В сентябре правительство утвердило коэффициент индексации, основанный на уровне инфляции. Таким образом, оклады будут увеличены на 7,6%, что приведет к росту пенсий военных пенсионеров и бывших сотрудников Министерства обороны и других силовых структур», — заключил Нилов.

