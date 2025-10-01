82.76% -1.2
сегодня 09:18
проиcшествия

Микроавтобус и BMW столкнулись на улице Георгия Колонды в Новосибирске

Фото: скриншот / тг-канал «ГКУ НСО ЦОДД».
30 сентября на улице Георгия Колонды произошла авария с участием автомобилей Mazda и BMW. Видео опубликовал Telegram-канал «ГКУ НСО ЦОДД».

На записи видно, как автобус останавливается, чтобы пропустить BMW для поворота налево. Водитель начал маневр, однако в этот момент в соседней полосе двигался микроавтобус. Столкновения избежать не удалось.

Инцидент был зарегистрирован интеллектуальной транспортной системой, которая использует алгоритмы нейросетей.

Водителям напоминают, что при выполнении левого поворота или разворота нужно убедиться в том, что вас видят и пропускают все участники дорожного движения.

Ранее Сиб.фм сообщал о ДТП в центре Новосибирска, где иномарка врезалась в ограждение станции метро. Авария произошла на перекрестке Красного проспекта и улицы Гоголя.

