Микроавтобус и BMW столкнулись на улице Георгия Колонды в Новосибирске

30 сентября на улице Георгия Колонды произошла авария с участием автомобилей Mazda и BMW. Видео опубликовал Telegram-канал «ГКУ НСО ЦОДД».

На записи видно, как автобус останавливается, чтобы пропустить BMW для поворота налево. Водитель начал маневр, однако в этот момент в соседней полосе двигался микроавтобус. Столкновения избежать не удалось.

Инцидент был зарегистрирован интеллектуальной транспортной системой, которая использует алгоритмы нейросетей.

Водителям напоминают, что при выполнении левого поворота или разворота нужно убедиться в том, что вас видят и пропускают все участники дорожного движения.

