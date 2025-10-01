Микроавтобус и BMW столкнулись на улице Георгия Колонды в Новосибирске

30 сентября на улице Георгия Колонды произошла авария с участием автомобилей Mazda и BMW. Видео опубликовал Telegram-канал «ГКУ НСО ЦОДД».
На записи видно, как автобус останавливается, чтобы пропустить BMW для поворота налево. Водитель начал маневр, однако в этот момент в соседней полосе двигался микроавтобус. Столкновения избежать не удалось.
Инцидент был зарегистрирован интеллектуальной транспортной системой, которая использует алгоритмы нейросетей.
Водителям напоминают, что при выполнении левого поворота или разворота нужно убедиться в том, что вас видят и пропускают все участники дорожного движения.
Ранее Сиб.фм сообщал о ДТП в центре Новосибирска, где иномарка врезалась в ограждение станции метро. Авария произошла на перекрестке Красного проспекта и улицы Гоголя.