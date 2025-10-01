Новосибирцев ждет шестидневная рабочая неделя в октябре

Это следует из постановления правительства о переносе выходных дней.

Шестидневная рабочая неделя ждет новосибирцев осенью 2025 года — с 27 октября по 1 ноября. Это следует из постановления правительства о переносе выходных дней. Рабочий день субботы, 1 ноября, будет сокращен на час, независимо от продолжительности смены сотрудника.

Такой график обусловлен переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. После рабочей субботы последуют длинные выходные, приуроченные ко Дню народного единства, которые продлятся с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября.

В ноябре 2025 года будет 19 рабочих дней и 11 выходных, в октябре — 23 рабочих и 8 выходных. Последним рабочим днем 2025 года станет вторник, 30 декабря, а 31 декабря будет выходным.

По действующему законодательству в России нерабочими праздничными днями являются новогодние каникулы (1–6 и 8 января) и Рождество (7 января). 31 декабря, согласно плану, также будет выходным, что позволит россиянам начать новый год с отдыхом. 3 и 4 января 2026 года выпадают на субботу и воскресенье, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря соответственно.

