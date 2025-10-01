82.76% -1.2
сегодня 12:45
общество

Новосибирцы стали действовать более рационально при выборе покупки

Фото: unsplash.com
Гришунин отметил, что производители также начинают создавать собственные онлайн-площадки для продажи своей продукции.

На XI Сибирском форуме «Ритейл будущего», организованном ИД «Коммерсант-Сибирь», замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Дмитрий Гришунин озвучил ключевые тренды на рынке ритейла в России и Новосибирской области. В частности, наблюдается значительный рост формата дискаунтеров и хард-дискаунтеров на 51,8%. Для сравнения, маркетплейсы и онлайн-магазины показывают рост в 34,7% и 33,6% соответственно.

По словам Гришунина, эти изменения связаны не только с ухудшением покупательской способности, но и с переориентацией населения на осознанное потребление. Люди становятся более рациональными покупателями, что заставляет ритейлеров оптимизировать затраты и сдерживать цены.

Другим важным трендом является увеличение объема продукции под собственными торговыми марками (СТМ) в магазинах. Ритейлеры стремятся контролировать всю цепочку — от производства до конечного потребителя, оставляя всю маржу при себе.

Гришунин отметил, что производители также начинают создавать собственные онлайн-площадки для продажи своей продукции, что является ответом на условия, навязываемые большими маркетплейсами.

Ранее Сиб.фм писал, что в России снова подорожали продукты для блинов.

#Новосибирская область #покупка
0
Элина Тихая
Журналист

