82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 октября, 12:11
пробки
4/10
погода
+3.8°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
82.76% -1.2
сегодня
01 октября, 12:11
пробки
4/10
погода
+3.8°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
сегодня 08:58
Авто общество

Преступную группу из 14 автоподставщиков осудили в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске вынесен приговор 14 участникам преступной группы, которые на протяжении нескольких месяцев инсценировали дорожные аварии для получения страховых выплат. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Дзержинский районный суд признал в зависимости от роли признал их виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество в сфере страхования.

Группа «работала» с января по апрель 2023 года. Подсудимые организовывали фиктивные ДТП, в которых виновными всегда признавались водители автомобилей «ГАЗель». Именно эта повторяющаяся деталь и привлекла внимание страховых компаний.

Всего мошенники похитили свыше 4,3 миллиона рублей у пяти страховщиков. Суд приговорил их к лишению свободы условно. Сроки варьируются от одного года девяти месяцев до двух с половиной лет с испытательным сроком в два года.

Также суд постановил взыскать в пользу потерпевших более 3 миллионов рублей. Кроме того был сохранён арест на имущество осуждённых на сумму превышающую 11 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, то в Новосибирске женщину осудили за кражи и мошенничество с кредитами.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.